В Великобритании на берег выбросило загадочное морское чудовище

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Эксперты не смогли идентифицировать данного обитателя морских глубин.

Жители полуострова Гауэр в графстве Гламорган в Уэльсе (Великобритания) обнаружили загадочное существо, которое внешне похоже на крокодила. Морское чудовище выбросило на берег на одном из местных пляжей. Очевидцы утверждают, что данный «монстр» в блину примерно полтора метра, имеет продолговатую голову и большую челюсть. К моменту обнаружения труп существа уже сильно разложился и от него остался в основном лишь скелет. В этой связи идентифицировать рыбу или животное пока не удаётся. Между тем, в сети уже появились первые снимки данного «монстра».

Ранее мы писали, что в Мексике на пляж выбросило зубастое морское чудовище. Останки существа нашла местная жительница, которая прогуливалась по побережью. Женщина сперва приняла труп за корабельные снасти, но затем детально рассмотрела их и ужаснулась.