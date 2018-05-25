Ирак нанес удар по позициям ИГИЛ в Сирии

Сегодня, 16:15

Боевые истребители Ирака ударили по нескольким позициям боевиков в Сирии. Количество боевиков заметно уменшилось, однако они по-прежнему оказывают сопротивление войскам Ирака.

Целью авиаудара были позиции террористов ИГИЛ*, которая незаконна на территории Российской Федерации. Боевые истребители F-16 ударили одновременно по двум позициям: по главной штаб-квартире террористов, а также по зданию, где находятся боеприпасы. Напомним, что боевики запрещенной организаци ИГИЛ напомнили о себе в 2014 году, начав вести боевые действия на территории Сирии. На данный момент Ирак активно борется с боевиками, число которых заметно сократилось, но они по-прежнему продолжают вести боевые действия.