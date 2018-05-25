Сегодня, 16:03

47-летняя Джина Стюарт опубликовала в Instagram фотографии топлес, и выдала парочку своих секретов.

Жительнице Австралии Джине Стюарт всего 47 лет, но она уже вырастила четверых детей, а теперь воспитывает внуков. Однако это вовсе не помешало модели сохранить прекрасный внешний вид, благодаря которому она сейчас покоряет Сеть. Недавно «самая сексуальная в мире бабушка» опубликовала в своем Instagram горячий снимок, на котором женщина запечатлена обнаженной. "Самая сексуальная в мире бабушка" показала силиконовую грудь.

На фото Джина смело показала всем подписчикам свой бюст, открыто заявив, что ее пышные формы – вовсе не природный дар. Силиконовую грудь бабушка сделала около 10 лет назад, и очень гордится ею.

Джина Стюарт заявила, что главный секрет ее красоты и молодости - правильное питание и здоровый образ жизни. Причем она всего раз в жизни вколола ботокс, но никогда не делала «уколов красоты».