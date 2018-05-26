Житель США запечатлел невероятный кадр с разрезанной пополам радугой

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17 мая американец увидел невероятное явление – радугу, которую нечто разделяло прямо посередине. Очевидец заснял видео и выложил в интернет.

Проезжая в своей машине по оживленной трассе, водитель заметил нечто необычное в небе над своей головой. Радуга пронизывала горизонт, однако необъяснимые лучи синего света преломляли вторую ее половину. Полученные кадры были опубликованы на YouTube.

Запечатленное явление безусловно поражает, однако ученые уже пытаются найти научный ответ к данной загадке. Некоторые из них считают, что препятствием, с которым столкнулась радуга, могут быть обычные облака с очень правильной геометрической формой. В комментариях на YouTube также появилось большое количество людей, пытающихся найти разумное обоснование происходящему. Однако существуют и те, кто придерживается куда более фантастических теорий, например, что радуге помешал некий летающий объект, не видимый для наблюдателей.

Но нельзя спорить с тем, что природа и ранее демонстрировала людям поразительные картины. Так недавно посетители Йосемитского национального парка в Калифорнии могли наблюдать настоящий «водопад из радуги».