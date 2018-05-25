В Конго 50 человек погибло в результате аварии на лодке

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В Демократической Республике Конго на реке Момбойо 23 мая в вечернее время 50 человек погибло из-за аварии на лодке. 49 тел обнаружили в четверг, а ещё одно – утром 25 мая.

На лодке доставляли пассажиров и много товара из городка Монкото в Мабандаку в экваториальной провинции. Местные власти уже отправили туда спасательную команду, чтобы выяснить причину аварии. Поскольку лодка путешествовала ночью, и не включались огни, есть вероятность, что рейс был незаконным, как сообщает VistaNews.

Несчастные случаи на реках и озёрах Демократической Республики Конго не редки. Они происходят в результате нарушения техники безопасности, перегрузок, ветхости оборудования, а также из-за того, что не так много местных жителей умеют плавать.