Девушки в шоке: Принц Швеции выглядит как звезда Голливуда

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Потрясающая внешность Карла Филиппа стала предметом бурных пересудов. Однако всех потенциальных принцесс ждало серьезное разочарование.

Совсем недавно весь мир следил за венчанием 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл, а теперь внимание поклонников монарших семей привлек совсем другой принц.

Недавно в Twitter один из пользователей опубликовал фото красивого мужчины, который выглядит как настоящая звезда Голливуда. Им оказался 39-летний сын короля Швеции Карл Филипп, который является четвертым в очереди на престол. Известно, что принц получил прекрасное образование в США, где изучал естественные науки. В 2006 году изучал графический дизайн и рекламу в Форсбурге в Швеции и в Школе Дизайна Род-Айленда в США. Сейчас учится в Университете сельскохозяйственных наук. Филипп получил звание офицера запаса в Шведском корпусе Амфибий, который отвечает за безопасность флота государства, увлекается лыжами, легкой атлетикой, футболом, плаванием и автогонками, и профессионально занимается фотографией.

Потенциальные принцессы были в шоке, отметив среди всех достоинств потрясающие внешние данные принца. Правда всех незамужних девушек ждало серьезно разочарование - наследник короля с 13 июня 2015 года женат на тренере по йоге Софии Хеллквист. В их счастливой семье уже два сына - двухлетний Александр и годовалый Габриэль.