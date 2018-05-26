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Скандал произошел в штате Джорджия, и пострадавшими от действий горе-медика стали сразу несколько человек, однако одной из женщин повезло меньше всех. Сообщается, что причиной инцидента стал именно нестандартный подход врача к такой серьезной процедуре.

Сообщается, что танцующий на операции хирург превратил пациента в овощ, и прославилась благодаря своей самодеятельности Дэвис Боутте. Женщина снимала видеоролики прямо во время выполнения хирургического вмешательства, а один из случаев завершился плачевно – у пациентки остановилось сердце. Пострадавшую спасли, но из-за нехватки кислорода у нее был поврежден мозг, что сделало женщину инвалидом.

Однако этот случай не стал единственным, такие танцы на операциях у Боутте происходили часто. Как минимум четыре пациентки также обратились с жалобами и судебные разбирательства продолжаются, но хирург остается работать на своем прежнем месте, делая из людей инвалидов, пританцовывая при этом.