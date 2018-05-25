В Харькове абитуриентка начала рожать на экзамене

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Во время сдачи Внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе в харьковском техникуме одна из абитуриенток начала рожать. Инцидент вызвал недоумение у будущих студентов и выпускников школ.

В автотранспортном техникуме Харькова 25 мая проходила сдача экзаменов (ВНО) по украинскому языку и литературе, необходимых для поступления в ВУЗ. Абитуриентке стало плохо, и у неё отошли воды прямо во время тестов. Организаторы сразу же стали помогать девушке. Оказалось, что она окончила школу ещё в 2017 году, но сейчас решила сдавать ВНО. На данный момент она находится в родильном отделении, и о её состоянии ничего не известно.

Директор Харьковского регионального центра оценивания качества знаний Александр Сидоренко подчеркнул, что девушка сможет сдать экзамен по украинскому языку в следующем году. Однако местные жители Харькова считают, что абитуриентке будет не до ВНО, а она займётся воспитанием ребёнка. Остальные же стали шутить, что украинский язык оказался настолько сложным, что малыш в утробе матери решил побыстрее появиться на свет.