В США испуганный медведь-взломщик не мог выбраться из машины и начал "бибикать"

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Инцидент произошел в штате Коннектикут, когда владелица транспортного средства взволновалась из-за странных звуков. Девушка вызвала спасателей из дома и рассказала, что ее авто кто-то пытается угнать, и дома она находится совершенно одна.

Нарушителем общественного покоя оказался медведь-взломщик, который сначала залез в транспортное средство, а затем не мог выбраться из машины обратно и начал "бибикать" и нервничать. В США животные нередко подбираются близко к людям, о чем рассказали члены сообщества по окружающей среде, и причина для этого есть – запах еды.

Правоохранители открыли салон автомобиля, испуганный медведь сразу же покинул ее и отправился по своим делам. Животное в машине очень волновалось, поэтому салон авто был сильно поврежден. Тем не менее, как сообщили полицейские, «взломщик» самостоятельно открыл дверцу лапой, чтобы попасть в авто, но обратно вылезти так и не смог.