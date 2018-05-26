«Мода на щеночков»: В Китае успешные девушки стали «папиками»

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Об этом сообщают эксперты, которые проанализировали предпочтения в выборе партнеров современных карьеристок. На смену привычному образу добряка и хорошего семьянина в КНР пришел молодой, смазливый, покорный и финансово зависимый мальчуган.

В Китае успешные девушки продемонстрировали готовность зарабатывать большие деньги наравне с мужчинами. В итоге, процесс выбора партнера для отношений также стал для них доступен. «Мода на щеночков» поглотила Китай. Об этом рассказывают эксперты. По их словам, успешные и обеспеченные китаянки стали «папиками». В смысл этого выражения вкладывают опеку над молодым, смазливым, покорным и финансово зависимым мальчуганом.

Причиной переворота ценностей считают отход от портрета добряка и хорошего семьянина в КНР. Новый типаж мужчин получил название «мода на щеночков». Например, девушки могут найти себе любимчика в бой-бэнде или на талант-шоу и опекать его. Ставший звездой китайского телешоу «Идол» 17-летний Фань Чэнчэн выложил в сети в платном доступе свою фотосессию, заработав на ней за 10 часов 4,8 млн юаней, и спровоцировал борьбу обеспеченных девушек за себя. Новостная служба Sohu сообщает, что именно мужчины (18-26 лет) стали главными покупателями на косметические бренды. Эксперты обеспокоены тем, что меняются не только идеалы, но и структура межполовых отношений, где девы все чаще выступают в роли кормильца, и даже «папика».

«Я зарабатываю больше моего парня. Мне нравится тратить на него деньги. Мне нравится его покорность», – сообщает девушка.

Они уверены, что новая «мода на щеночков» – последствие продолжающейся в обществе дискриминации женщин.