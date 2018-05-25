На Аляске суд запретил кормить заключенных-мусульман в тюрьме свининой

Вчера, 23:30

Ситуацию удалось изменить после вмешательства правозащитников.

Заключённым, исповедующим ислам, тюрьмы Анкориджа на Аляске более не будут давать свинину. Отбывающих наказание мусульман администрация кормила запретным продуктом в священный для них месяц Рамадан. Правозащитники выявили нарушение прав человека и обратились в Федеральный суд США. Служители Фемиды встали на сторону арестантов. Суд запретил включать в рацион таких граждан свинину, которая мусульманами в пищу не употребляется. Сейчас, как отмечают правозащитники, заключённые-мусульмане проводят по 11 часов без еды, как велит им вера. Из-за этого они недополучают необходимые калории и рискуют пострадать от изнеможения.

Ранее мы писали, что в школе США запретили носить футболку в поддержку Трампа. Школьник подал в суд на администрацию заведения.