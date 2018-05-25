В Гонконге налётчики похитили драгоценности на миллионы долларов за 27 секунд

Вчера, 23:15

Около 7 вечера двое неизвестных в масках вломились в ювелирный магазин на одном из этажей ТЦ. Ограбление произошло 23 мая.

В Гонконге налётчики награбили драгоценностей на миллионы долларов за 27 секунд. Грабители, забежав в магазин, тут же начали угрожать работникам и обычным покупателям. После этого один из них начал вскрывать витрину неким инструментом. Через 14 секунд они сняли витринное стекло и незамедлительно стали забивать сумку украшениями. В ней оказались алмазы, ожерелья, несколько колец и браслет. Вычистив заведение, злоумышленники убежали с награбленным.

Сотрудники не смогли произвести задержание в тот день и продолжили поиски на следующий же день.

Ранее источники сообщили, что в Англии мужчина с зонтом набросился на опасных грабителей, которые выламывали закрытую дверь ювелирного салона посредством топора и кувалды. Преступники смогли скрыться с места преступления.