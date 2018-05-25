Боевики изнасиловали беззащитных нигериек, которые просили о помощи

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Насильники принадлежат к террористической организации «Боко Харам»*. В 2015 году боевики присягнули на верность "Исламскому государству"* (запрещена в РФ п решению Верховного суда).

Нигерийки, которые находились в беженстве, попросили помощи у боевиков, однако те воспользовались их беспомощностью и изнасиловали женщин. Позднее был опубликован доклад «Они нас предали», в котором описывались эти события. Одна из пострадавших от действий боевиков рассказала о произошедшем.

Она сообщила, что нигерийские военнослужащие издевались над беженками в период 2015-2016 годов, пока женщин не освободили из сексуального рабства. О данной истории стало известно и правительству Нигерии. Власти пообещали принять все необходимые меры, чтобы искоренить подобные действия боевиков.

В конце марта 2018 года благодаря правительству Нигерии были освобождены более 100 школьниц, которых военнослужащие насиловали в течение долгого времени. Девочек похищали и держали в поселке штата Йобе. Несколько десятков школьниц до сих пор находятся в сексуальном рабстве.