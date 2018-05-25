В Японии самолет распадался на запчасти прямо в небе

Сегодня, 05:30

Детали упали на территорию больницы, выбив окна и повредив два автомобиля на стоянке. В инциденте никто не пострадал, самолет сел без происшествий. В Японии пассажирский самолет после взлета распадался на запчасти прямо в небе.

Первое, что насторожило пилотов, это сильная вибрация, зафиксированная в одном из двигателей. Экипаж связался с диспетчерами и те посоветовали вернуться на место взлета. Приземление произошло без происшествий для пассажиров и команды борта.

В японских СМИ появилась информация, согласно которой у лайнера отваливались запчасти и 10 деталей упали на территорию больницы. Среди пациентов пострадавших нет, но были выбиты окна и повреждены два транспортных средства. Официального подтверждения эти данные не получали.