В Ливан вскоре прибудет третья баржа-электростанция от турецкой компании Karadeniz Holding

Сегодня, 19:10

В стране успешно действуют две баржи турецкой энергетической компании, которые являются важнейшим источником электроэнергии. Теперь Karadeniz Holding собирается отправить третий корабль, заключив новое соглашение с правительством в Ливане.

Karadeniz Holding предоставила Ливану корабль «Fatmagül Sultan» в 2013 году. Первая баржа энергетической компании вырабатывала 188 МВт электроэнергии ежедневно. Данный корабль является центральным элементом инновационного проекта по преодолению хронической нехватки электроэнергии в развивающихся странах. Через несколько месяцев турецкая компания предоставила ещё один корабль, который увеличил ежедневную выработку электроэнергии до 270 МВт.

Спрос на энергию в Ливане растет в среднем на 6-8% в год, но за последние два года стране всё больше и больше не хватает данного ценного ресурса из-за притока через границу сотен тысяч сирийских беженцев.

Правительство Ливана утверждает, что они рассматривают соглашение с турецкой фирмой как временное, учитывая обстоятельства. Для Турции данный договор является шагом к повышению влияния страны на Ближнем Востоке. А потому компания ждёт разрешения от правительства Ливана на продление договора и прибытия третьей баржи-электростанции компании Karadeniz Holding.