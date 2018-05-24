Принц Гарри разговаривал по телефону с бывшей девушкой перед свадьбой

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Принц Гарри пригласил на свою свадьбу двух бывших девушек, обосновывая это тем, что они расстались хорошими друзьями. Однако за неделю до свадьбы у принца с одной из них состоялся разговор по телефону, в котором девушка чуть ли не призналась ему в любви.

За неделю до свадьбы принца Гарри, которая состоялась 19 мая, было объявлено о том, что на свадьбу приглашены две его бывших девушки Челси Дэви и Крессида Бонас. Однако ближе к свадьбе Челси Дэви в телефонном разговоре сказала принцу о том, что не может присутствовать на свадьбе. Разговор был очень эмоциональным, так как девушка начала вспоминать все хорошее, что было у них с принцем, и почти призналась ему в любви.

К счастью, принцу Гарри удалось переубедить бывшую девушку и она, все-таки, присутствовала на венчании. На Челси не было лица и она едва сдерживала слезы. На закрытой вечеринке девушка не присутствовала, в принципе, ее туда и не пригласили, также, как и Крессиду Бонас.

Напомним, что Челси и Гарри были знакомы с самого детства и встречались около 7 лет. За эти годы пара расставалась и сходилась вновь. Многие считали, что именно Челси пойдет под венец с принцем, однако принц заявил, что они еще слишком молоды и ему хочется пожить в свое удовольствие. Сама же Челси не очень радовалась тому факту, что ей придется от многого отказаться из-за ограничений. которые приняты в королевской семье.