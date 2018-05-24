Лётчики США под ЛСД охраняли ядерные боеприпасы на базе ВВС

Сегодня, 18:05

Один из военных проболтался про наркотики в соцсетях, в результате следствие пошло по цепочке продавцов на авиабазе "Уоррен".

Американские лётчики находились под воздействием ЛСД, когда охраняли ядерное оружие на базе ВВС. Провинившиеся утверждали, что употребляли наркотические вещества строго после службы.

Один из военнослужащих признался, что в момент действия ЛСД ему трудно было бы реагировать на тревогу и следовать своим боевым указаниям. Меры дисциплины приняли в сторону 14 человек, одному из них дали год лишения свободы за то, что дезертировал под ЛСД с авиабазы.

Следует заметить, что данный случай оказался в прессе как раз в то время, когда американский президент Дональд Трамп сообщил про необходимость укреплять "Ядерный щит" США.