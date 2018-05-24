Канадец в чужом доме пил вино и играл на фортепиано

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В канадском городе Гуэлф в одном из домов произошло ограбление. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что преступник оказался эстетом, поэтому в чужом доме решил выпить бокал хорошего вина и сыграть на фортепиано.

В воскресенье, 20 мая около 10:00 утра на пульт полиции в городе Гуэлф (Канада) поступил сигнал о том, что в один из домов проник неизвестный мужчина. На место происшествия немедленно выехала бригада полиции, которая и задержала нарушителя.

В участке правоохранители установили, что вором оказался 33-летний житель данного городка в провинции Онтарио. Сообщается, что он взломал входную дверь и стал разгуливать по дому. Следователь установил, что, попав в чужое жилье, мужчина решил выпить дорогого вина, которое находилось в холодильнике, а также сыграть на фортепиано. Именно звуки музыки и разбудили хозяев жилья, которые мирно спали во время взлома на втором этаже.

Странные ограбления в последнее время происходят все чаще. Так, в Нью-Хейвене (США) вор забрался в квартиру, но, видимо, так устал, что лег на диван и уснул. Хозяин жилья, который в это время находился далеко, увидел, что в квартире вор по записям камер наблюдения, после чего и вызвал полицию.