Сегодня, 05:15

Город Баргилия с более чем двухтысячелетней историей будет выставлен на продажу почти за 8 млн. долларов. Информацию сообщила ассоциация туроператоров России.

Баргилия находится в частной собственности с 192 года. Однако один из совладельцев рассказал, что собственники земли давно пытаются продать город, так как не могут обеспечить его надежную защиту. В связи с этим античный город выставлен на продажу в Турции, цена которого снижена почти на миллион и составила 8 млн. долларов. Город ни разу не исследовали археологи, поэтому здесь сохранились заброшенный монастырь, руины амфитеатра и акрополя, но была украдена старинная мозаика.

Баргилия является «археологическим памятником первого класса», поэтому запрещены постройки отелей или других туристических объектов, однако не исключается вариант, что нынешние владельцы изменят статус города, чтобы сделать из него курорт или нечто подобное.