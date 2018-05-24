В школе США запретили носить футболку в поддержку Трампа

Сегодня, 15:45

18-летний ученик средней школы Хилсборо, штат Орегон, подал в суд на администрацию учебного заведения. Причиной этому стала просьба спрятать футболку, поддерживающую политику Дональда Трампа.

Аддисон Барнс, 18-летний ученик средней школы, обвиняет администрацию в том, что его права ущемляют. Причиной этому стала просьба прикрыть футболку, которая указывала на политику президента США Дональда Трампа. Надпись на ней гласила: «Стена стала на 10 футов выше». Эта фраза принадлежит американскому политику, и отражает его отношение к иммигрантам. Именно такая тема и должна была обсуждаться на одном из уроков. Барнсу запретили показывать футболку в поддержку Трампа, а если он её не скроет, то его отстранят от занятий. Также школьнику указали на то, что его внешний вид оскорбил как минимум одного учителя и ученика.

Позже школьнику было разрешено вернуться на занятия, но при повторении инцидента ему будет сделан выговор. Однако Аддисон посчитал это весомой причиной для того, чтобы подать в суд на администрацию школы, так его право на свободу слова было ущемлено. Подобные действия сам ученик называет неконституционными.