Новый мировой рекорд: В Неаполе сто пиццайоло приготовили 7-метровый шедевр

Сегодня, 15:04

Лучшие повара собрались для общего и важного дела – кулинары планировали «утереть нос» конкурентам из Милана. Для создания огромнейшего блюда эксперты потратили 83 кг муки, 50 кг сыра и 7 кг томатного соуса.

Новый мировой рекорд был установлен, и поводом для этого стала испеченная мастерами пицца длиной в 7 метров и 15 сантиметров. Происходило действие в Неаполе, куда приехали сто пиццайоло и приготовили настоящий кулинарный 7-метровый шедевр, чем поразили проголодавшуюся от наблюдения за процессом публику.

Повара гордятся собой, ведь прошлый мировой рекорд принадлежит миланцам, и дело принципа неаполитанцев было исполнено. В завершение мероприятия кулинары раздали самую длинную пиццу благотворительным организациям города и отправились праздновать заслуженную победу.