Японский истребитель F-15 совершил аварийное приземление на юге страны

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В данный момент представители Воздушных сил самообороны Японии не комментировали происшествие, однако посадка произошла в экстренном режиме. Предварительная версия инцидента – пилот зафиксировал сбой гидравлической системы.

Японский истребитель F-15 передвигался по воздушному пространству на юге страны, после чего совершил аварийное приземление. Пока не сообщается никаких подробностей о пострадавших, однако известно, что в системе военной техники произошли технические неполадки, которые и стали причиной экстренной посадки.

Также сообщается, что российский противолодочный самолет Ту-142 оказался над территорией Японии, совершая облет поблизости острова Хоккайдо. Разведчика встретили японские истребители, которые сопроводили объект. Воздушное пространство не было нарушено, отметили специалисты.