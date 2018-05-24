Принц Гарри украл образ у Николая II

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19 мая в Виндзоре королевская семья отыграла самую ожидаемую свадьбу Великобритании. Знающие историю царской России люди заметили, оригинальный костюм высокопоставленного жениха – вовсе не оригинален, а позаимствован у дальнего дяди.

Жениться с Меган Маркл принц Гарри приехал в парадной форме полка Blues and Royals, славящейся черным однобортным сюртуком безупречного кроя и белым поясом. Наряд любимого внука лично одобрила королева Елизавета II. СМИ по сей день смакуют оригинальный выбор принца, однако в форме Королевской дворцовой академии нет ничего оригинального.

Во времена царской России в аналогичном обличии расхаживал Николай II. «Дальний племянник», видимо, неосознанно украл образ у легендарного родственника. Кто не знал, княжна Ольга Константиновна является кузиной Александра III и внучкой Николая I, а значит, принц Гарри приходится ей правнуком. В итоге, для Николая II наследник королевского трона Великобритании считается дальним племянником.

Накануне состоялся первый выход в свет принца Гарри и Меган Маркл в статусе супругов. Новоиспеченная герцогиня начала замужнюю жизнь с позора перед СМИ.