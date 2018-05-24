Ушла из жизни самая старая жительница Великобритании

Сегодня, 10:35

Британия провожает в последний путь Бесси Камм, которая умерла в возрасте 113 лет. За время ее жизни в Соединенном королевстве сменилось на троне пять монархов.

Самая старая жительница Великобритании ушла из жизни за полтора месяца до своего 114-летия. Пожилая леди умерла в доме для престарелых, который находится в провинциальном городке Ротерем. Свой титул самой старой жительницы Камм носила почти три года. Традиционно, на ее день рождения 20 июня в дом престарелых съезжались видные представители политических и деловых кругов Британии.

Камм прожила долгую и простую жизнь. Несколько лет она работала медсестрой, и под ее патронажем некоторое время находился будущий оппозиционный лидер Британского парламента Уильям Хейг. Затем Камм стала домохозяйкой, которую любили и уважали соседи. Мужа она похоронила еще в 1972 году.