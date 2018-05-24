В Новой Зеландии на берег выбросились восемь кашалотов

Вчера, 23:15

В Новой Зеландии вблизи города Хавера на берег выбросились восемь кашалотов. Сотрудники природоохранного ведомства сообщили, что все животные погибли.

Зоозащитники сообщают, что на западе острова Северный (Новая Зеландия) на берегу океана были обнаружены тела восьми кашалотов. На данный момент специалисты изучают причины, которые привели к гибели животных.

Ранее появилась информация о том, что на мысе Палос (Испания) был обнаружен мертвый кашалот. После вскрытия зоологи выяснили, что смерть наступила от большого количества мусора, который скопился в его желудке. После взвешивания оказалось, что его вес составил 29 килограммов.

Напомним, что кашалот является морским млекопитающим животным, одним из крупнейших из зубастых китов. Его длина достигает 20 метров, а вес до 50 тонн.