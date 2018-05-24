«Опозорилась по полной»: СМИ высмеяли первый выход в свет герцогини Меган Маркл

Сегодня, 07:58

Назойливый шмель подпортил первое появление перед прессой принца Гарри и Меган Маркл в статусе супругов. Новоиспеченная герцогиня от души посмеялась над уклоняющимся от насекомого мужем, получив порцию жесткой критики.

Оценив первый выход в свет Меган Маркл в статусе герцогини, мировые СМИ сошлись на мнении – это фиаско. Слушая речь супруга, актриса выглядела скованно и неуверенно. Разбавить напряженную остановку смог назойливый шмель, приставший к принцу Гарри. Жалящее насекомое развеселило Маркл, нарушившую ряд правил монаршего этикета. Во-первых, новоиспеченная герцогиня смеялась так, что это было всем видно, однако никому не слышно. Опозорилась по полной американка, когда прикрыла рот рукой – жест простолюдинки, как поясняют знатоки королевского этикета.

Позднее стресс и смущение снова накрыли Маркл. СМИ высмеяли ее скукоженность и постоянно склоняющуюся голову. Герцогиня постоянно прикасалась к принцу Гарри, однако данный вид невербальной коммуникации свидетельствовал о потребности в помощи, а не любви, считают эксперты.

Совершенно очевидно, пока что Меган Маркл чувствует себя не в своей тарелке. Примут ли ее в королевском доме – покажет время.