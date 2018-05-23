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В американском штате Миссисипи потерпел крушение сверхзвуковой самолет

Сегодня, 18:24

Трагедия произошла накануне выступления главы Пентагона Джэймса Мэттиса, который торжественно открывал Военно-воздушную академию в Колорадо-Спрингс. Судьба двух пилотов в настоящее время неизвестна.

Инцидент имел место в американском штате Миссисипи, крушение потерпел сверхзвуковой самолет Нортроп T-38 «Тэлон». Учебный реактивный летательный аппарат обрушился, но подробности происшествия пока не известны, как и число пострадавших, а также состояние пилотов.

Отмечено, что о происшествии стало известно накануне, американские СМИ ссылаются на Пентагон, представители которого подтвердили информацию о крушении самолета.

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