В американском штате Миссисипи потерпел крушение сверхзвуковой самолет

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Трагедия произошла накануне выступления главы Пентагона Джэймса Мэттиса, который торжественно открывал Военно-воздушную академию в Колорадо-Спрингс. Судьба двух пилотов в настоящее время неизвестна.

Инцидент имел место в американском штате Миссисипи, крушение потерпел сверхзвуковой самолет Нортроп T-38 «Тэлон». Учебный реактивный летательный аппарат обрушился, но подробности происшествия пока не известны, как и число пострадавших, а также состояние пилотов.

Отмечено, что о происшествии стало известно накануне, американские СМИ ссылаются на Пентагон, представители которого подтвердили информацию о крушении самолета.