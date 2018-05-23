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Президент Украины Пётр Порошенко избавляется от советских казарм для военнослужащих. Он рассказал о том, сколько жилых помещений для солдат будет возведено.

На странице Петра Порошенко в Twitter появилась информация о том, что в 21 области будут строить новые казармы. Около 23 тысяч военнослужащих будут размещены в 184 жилых помещениях, которые планируется возвести. Президент Украины отмечает, что новые казармы будут комфортабельными. Они будут отличаться от жилых помещений советского образца, которые они и должны будут заменить.

По словам Петра Порошенко, данный проект является самым масштабным проектом Вооруженных сил Украины на данный момент. Политик отметил, что на данный момент стройка уже начата, но не в полном размере. Около третьей части всех запланированных казарм уже возводится.