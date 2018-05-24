Жуткая птица указала на жертву, чем испугала пользователей интернета

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Хоть и в произведении плохим предвестником смерти стал ворон, комментаторы не остановились перед этим фактом. Люди назвали пернатого "Птица смерти".

Жуткого вида птица выбрала для себя жертву и испугала пользователей интернета. Чёрный какаду, который проживает в Саксонском птичьем заповеднике, оказался на голове одной из посетительниц. Она неожиданно для себя замерла, её парень зафиксировал происходящее на видео. Молодой человек не сразу опубликовал видеоматериал, изначально он выложил обычное фото, однако пользователи Twitter решили, что это фотошоп. На это пришлось добавлять железные доказательства.

"Это самое жуткое пернатое, которое я когда-либо видел", - признался один из пользователей.

Некоторые называют уникального какаду "птица смерти". Многие сообщили, что произошедшее стало дурным знаком и девушке нужно переживать за свою жизнь.