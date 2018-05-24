"И в горящую избу!": Журналистка в эфире остановила коня на скаку

Сегодня, 01:45

Британская журналистка прямо в прямом эфире накинулась на коня, который скакал мимо. Ранее он сбросил своего наездника и помчался на женщину.

Прямо в эфире одного из телевизионных каналов Великобритании зрители могли наблюдать за драмой, которая разворачивалась в кадре. Журналистка канала Sky Sports, которая вела репортаж с конных соревнований, остановила коня прямо на скаку. Инцидент был снят на видео.

В кадре видно, что животное сбросило своего наездника, а затем помчалось прямо на женщину, которая попыталась остановить коня. В результате взбесившееся животное протянуло ее несколько метров и ударило копытом в лицо. Несмотря на такую ужасающую ситуацию. Журналистка встала и продолжила выполнять свои функциональные обязанности.

Специалисты отмечают ее высокий профессионализм, ведь она не только смогла остановить разъяренное животное, но и продолжить работу. Зрители соревнований отметили, что женщине удалось показать свои стальные нервы и храбрость, которые телеведущая продемонстрировала во время инцидента с лошадью.

Видео попало в интернет, где набрало мгновенно больше количество просмотров и комментариев. Российские зрители вспомнили "Коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт".