В Британии женщина получила пожизненный срок за садистское нападение на возлюбленного

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В социальных сетях продолжает широко обсуждаться трагедия, произошедшая в Бристоле. Струя серной кислоты сначала искалечила 29-летнего Марка Ван Донгена, а затем привела его к решению о добровольной эвтаназии.

Всему виной ревность 48-летней Берлины Уоллес, которая уже получила пожизненный срок за садистское нападение на возлюбленного. Как выяснилось в ходе следствия, Ван Донген сожительствовал с женщиной, которая старше его почти на 20 лет, в течение длительного времени. Затем его чувства предсказуемо остыли и мужчина признался в этом Уоллес. Тогда обезумевшая британка придумала страшное наказание возлюбленному.

Уоллес ночью пробралась в дом Ван Донгена и облила его серной кислотой. Последствия оказались ужасными. Молодого мужчину наполовину парализовало, он лишился зрения, ему ампутировали ногу.

Суд признал Уоллес невиновной в смерти жертвы ее ревности, зато наказал за причинение тяжелых увечий.