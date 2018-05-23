Жительница Сербии увидела слежку за собой

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Одна из жительниц сербского города Трстеник обратилась за помощью в полицию, сообщив, что за ней ведется слежка. Отследив записи камер видеонаблюдения, правоохранители ужаснулись от увиденного.

Жительница города Трстеник (Сербия) ощутила, что за ней кто-то следит, за помощью она решили обратиться к сотрудникам правоохранительных органов. Пострадавшая рассказала, что возвращаясь домой с работы, она заметила непонятную фигуру, которая прыгала в воздухе между уличными фонарями. Горожанка сильно испугалась.

После сделанного заявления удивленные стражи порядка отправили горожанку домой, при том она находилась в таком состоянии, что они доставили ее на полицейском автомобиле. По данному факту начато разбирательство, были сняты данные с уличных камер наблюдения. Сообщается, что происшествие случилось в районе местного вокзала.

На видео четко видна фигура, которая движется по улице и проскальзывает в дверь за живым человеком, а далее она растворилась в темноте. Специалисты не обнаружили в указанном помещении следов присутствия пришельца из потустороннего мира. Сотрудники правоохранительных органов пока не определились, как они будут бороться с данным явлением.