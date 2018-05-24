«Я надеялся сидеть за столом»: Полуголый гость утреннего шоу рассмешил зрителей

Сегодня, 03:15

Британцы славятся двумя взаимоисключающими качествами, во-первых, чопорностью, во-вторых, эксцентричностью. Что и было в полной мере продемонстрировано в ходе прямого телевизионного эфира.

Полуголый гость популярного утреннего шоу «Доброе утро, Британия» рассмешил и позабавил зрителей своим странным видом. Покоритель Эвереста пришел по приглашению ведущего, чтобы поведать о своих приключениях. Однако выглядел мужчина весьма экзотично. Сверху был надет строгий, деловой пиджак, зато брюки отсутствовали. Позже покоритель вершин смущенно объяснил, что надеялся сидеть за столом, а вместо этого очутился в кресле.

Пользователи социальных сетей со всех сторон обсудили происшествие с присущим британцам специфическим чувством юмора. Тем не менее, инцидент был спровоцирован недавним рассказом известного телеведущего, что часто в студиях журналисты сидят за столом без нижней части туалета, так как включенные прожекторы значительно нагревают помещение. Так что альпинист стал жертвой профессиональных баек телевизионщиков.