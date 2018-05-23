В прямом эфире для поклонников разделась Игги Азалия

Сегодня, 10:16

На своей страничке в социальной сети хип-хоп исполнительница решила удивить своих поклонников. Игги Азалия разделась перед камерами.

Австро-американская хип-хоп исполнительница Игги Азалия решила удивить своих поклонников показав свое специфическое тело. Такой пост она выложила на своей страничке в социальной сети Instagram, где звезда предстала полностью обнаженной в ванной комнате.

Естественно все интимные места она не открыла для фанатов. Азалия прикрыла рукой пикантные места. Напомним, что ранее исполнительница побаловала подписчиков своей странички фотографией, где она запечатлена в сетчатом платье без нижнего белья.

Поклонники в обеих случаях засыпали Игги Азалию комплиментами, высоко оценив формы звезды. Также многие фанаты поблагодарили исполнительницу за ее творчество, сообщив, что постоянно ожидают от нее новых музыкальных экспериментов.

К подобным трюкам звезды прибегают для того, чтобы подогреть интерес к своей персоне.