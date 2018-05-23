На Кубе после крушения Boeing опознали 50 жертв из 111

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На сегодняшний день специалисты продолжают работать над установлением личностей людей, трагически погибших при крушении самолета Boeing 737-200.

По информации директора института судебной медицины страны, в числе опознанных лиц четверо из мексиканского экипажа, двоих пока точно не идентифицировали. Кроме того, ещё рассматривают варианты принадлежности тел четырем иностранцам туристка из Мексики, два аргентинца и житель Западной Сахары.

Напомним, что сигнал о страшном происшествии поступил 18 мая, тогда самолет Boeing 737-200, летевший рейсом Гавана Ольгин, потерпел крушение в сельскохозяйственной зоне, в 20 км к югу от столицы. На борту были 113 человек, 111 погибли, двое по сей день пребывают к крайне тяжелом состоянии.