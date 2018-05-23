Женщина впервые стала генпрокурором штата Нью-Йорк

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73-летняя Барбара Андервуд утверждена законодательным собранием Нью-Йорка на пост генпрокурора штата, сменив подозреваемого в избиении женщин Эрика Шнейдермана.

Заступая на должность, Андервуд вспомнила годы, проведенные за работой на различных правительственных постах, назвав оказанную законодательным собранием честь самой важным событием в своей карьере.

Впервые в истории американского штата Нью-Йорк генпрокурором стала женщина. 73-летняя Андервуд пришла на смену скандалистку Эрику Шнейдерману. который ушел в отставку под давлением нескольких женщин, дружно обвинивших теперь уже экс-генпрокурора в избиениях и запугиваниях.

Барбара Андервуд последние 10 лет проработала в прокуратуре нью-йоркского Восточного округа на посту старшего помощника прокурора. Одним из первых с повышение американку поздравил Эндрю Куомо, возглавляющий штат Нью-Йорк. Примечательно, в США генпрокурор определяется посредством выборов. Однако возбужденное против Шнейдермана уголовное дело и необходимость найти ему досрочную замену возложили ответственность на законодательное собрание.

Андервуд пробудет на новом посту недолго – до ноября текущего года. За это время ей предстоит поддерживать правопорядок, предоставляя властям американских штатов рекомендации по юридическим вопросам. Новоиспеченный генпрокурор намерена поучаствовать в осенних выборах, заняв вакантное кресло на последующие 4 года.