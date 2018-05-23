В Британии Брексит принес новое ругательство «гаммон»

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«Gammon» дословно переводится как засоленный окорок, свинное мясо, но после бурного обсуждения вопроса выхода Лондона из ЕС это привычное слово стало матом. «Гаммонами» называют ворчливых, полных, немолодых мужчин, поддержавших перемены в жизни страны.

В Британии Брексит принес в общение людей новое ругательство. «Гаммон» (gammon) – дословно переводится как окорок, засоленное мясо, витчина. В Британии это слово назвали ругательством года, поскольку оно отобразило класс политиков голосовавших за выход Британии из состава ЕС.

В 2017 году слово «гаммон» стало еще популярнее, после того как портреты возрастных белых мужчин собрали в коллаж, подписанный фразой «Великая гаммонская стена».

На данный момент это слово стало ругательством, которое принес Брексит. В Британии не считают это выражение оскорблением.