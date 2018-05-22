СМИ осудили пародию на Нетту Барзилай и критику политики Израиля

Сегодня, 18:25

Смешной пародийный ролик вышел на одном из телеканалов. Во время просмотра видно, как актриса-комик Санна Уоллис де Фриз исполняет шутливый кавер на песню Toy. Было бы всё хорошо, если бы не переделанный текст. СМИ уже прозвали выступление «антисемитским» и «выходящим за рамки допустимого».

Как сообщили СМИ Израиля, они осуждают музыкальную пародию на Нетту Барзилай и критику политики Израиля. Санна Уоллис де Фриз поёт: «Намечается вечеринка в мечети Аль-Акса, которая уже очень давно пустая. В ней красиво и она бросает бомбы. Израиль снова стал победителем и веселье продолжается уже 70 лет. Палестинцев в стране нет, им вход закрыт, а он охотится за ними сквозь занавески». Пародистка добавляет, что «если вечеринка провалилась, нужно убедиться, что все деньги в посольствах».

Текст песни был переделан таким образом, что повествует о кровавых событиях в секторе Газа, которые произошли после открытия американского посольства в Иерусалиме. По словам Санны Уоллис де Фриз, евреи приветствуют смерть палестинцев во время военного конфликта. Все же происходящие смерти, кровь и вообще события объясняются просто – желание заработать деньги.

Однако СМИ Израиля осудили такую политическую пародию. Критики заявили, что аналогия «евреи-деньги» отсылает к нацистским временам, пропаганде и уничтожению еврейского народа.

В шквале критики также были и те, кто заявил, что пародистка поёт не об еврейском народе, а о политике Израиля в общем.