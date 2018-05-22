Французу во время митинга оторвало руку гранатой, брошенной жандармами

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Митингующие попытались помешать сносу незаконно заселенных зданий в Нотр-Дам-де-Ланд. В ходе столкновения есть несколько пострадавших.

Инцидент произошел 17 мая, во время митинга жандармы применяли разные способы, чтобы хоть как-то успокоить граждан, в том числе и светошумовые гранаты. Один из участников наклонился, чтобы поднять брошенную гранату, однако та в последний момент взорвалась и оторвала руку мужчине.

Напомним, что 17 мая власти Франции попытались разогнать митингующих экологов и активистов на месте стройки. В ходе операции было задействовано около двух тысяч жандармов. Несмотря на все последствия, митингующие все еще находятся на своих местах.