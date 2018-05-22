Ребенок‐русалка в Индии умер сразу же после рождения

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25-летняя девушка родила ребенка с синдромом русалки в Индии. В течение беременности девушка почти не посещала врача.

Девушка не посещала врача и не ходила на УЗИ из-за того, что не хотела подвергать себя и своего ребенка облучению. Она делала скрининг лишь на первых месяцах беременности, а потом и вовсе перестала наблюдаться в больнице. После родов врачи обнаружили, что ноги ребенка были сросшиеся и больше были похожи на хвост русалки. Поэтому пол ребенка невозможно определить. Хотя новорожденный все равно не смог выжить, он умер сразу же после появления на свет.

Муж девушки Наноба Кэмбл рассказал, что для него большое горе потерять родного ребенка-русалку, хоть он только появился на свет. Также 32-летний мужчина подчеркнул, что никогда ранее не видел детей с такими отклонениями. Современная медицина пока что не совсем изучила подробности появления подобного синдрома, так как такие отклонения проявляются довольно редко. Один ребенок с синдромом русалки рождается на 60-100 тысяч здоровых младенцев.