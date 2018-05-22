В Испании телеведущую затравили из-за возвращения в эфир после родов

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Пользователи Сети ополчились против Пилар Рубио, которая сделала успешную карьеру на ТВ и сейчас ведет комедийную передачу. Феминистки обвинили девушку в том, что она не достойна быть матерью и позорит этот статус.

В Испании пользователи социальных сетей затравили телеведущую. Причиной стал выход на работу спустя 6 недель после родов. Из-за возвращения в эфир Пилар продолжила активно работать, но ее осудили. Феминистки назвали Рубио не достойной матерью, позорящей этот особый для женщины статус. Ее желание работать квалифицировали как «неестественное».

Нашлись и те, кто упрекнул Пилар в том, что у нее с супругом это третий ребенок, которого они родили, а обеспечить не смогли. В полном списке претензий к молодой и успешной матери значились и необоснованные упреки. Некоторые поклонники поддержали телеведущую, которую затравили из-за возвращения в эфир.