Отец Меган Маркл оценил выбор дочери и свадьбу с принцем Гарри

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После свадьбы своей дочери 73-летний Томас впервые рассказал, как относится к свадьбе своей наследницы. По его словам, он хотел разделить ее счастье, но в силу обстоятельств не смог. Отец Меган Маркл решился впервые ответить на вопросы журналистов, которые охотились за его комментариями по поводу свадьбы дочери. Известно, что Поэтому к алтарю невесту сопровождал принц Чарльз вместо отца. Причиной стало состояние здоровья Томаса. Он накануне перенес инфаркт и операцию.

На данный момент, он чувствует себя лучше, но здоровье требует бережного отношения. Отец Меган оценил выбор дочери связать судьбу с принцем Гарри. Свадьбу он назвал великолепной. Томас Маркл отметил, что его дочь выглядела невероятно счастливой во время церемонии.