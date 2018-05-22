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В Великобритании, по всей видимости, подходит к концу истерика, развёрнутая вокруг отравления экс-работника ГРУ, работавшего на Великобританию. Проведение масштабных работ заканчивается.

В Солсбери завершили очистку ТЦ, в котором отравили Скрипалей. Сообщение об этом сделано британским министерством по окружающей среде.

Согласно предоставленной информации, в ТЦ были найдены следы вещества, которым в Солсбери отравили отца и дочь Скрипалей. Сейчас все работы, связанные с очисткой центра, уже завершены. Они длились 3,5 месяца.

С его территории удалили все предметы, на которые, потенциально, могло попасть отравляющее вещество. Для их уничтожения применят «безопасный способ».

Ряд площадей вокруг ТЦ был также закрыт, чтобы провести там очистительные работы. Сейчас контроль над ними уже возвращён совету графства Уилтшир. Ему предстоит принять решение, когда они вновь станут доступными для посещения.

Работа следователей и экспертов продолжается лишь в доме Скрипалей.