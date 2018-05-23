Сиднейском McDonald’s оборудован «парящей» кухней

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Одной из самых популярных сетей ресторанов быстрого питания во всем мире является McDonald’s, руководство которого постоянно старается удивить своих посетителей. В одном из сиднейских ресторанов сети, который открылся в главном аэропорту, появилась «парящая» кухня.

Руководство популярного ресторана McDonald’s, который дает возможность посетителям быстро и вкусно перекусить, старается удивить людей еще и необычным дизайном. Так, новый ресторан, который открылся в аэропорту Сиднея, оборудован достаточно необычной кухней, которая расположена прямо под крышей терминала. Посетители удивились такому дизайну и сообщили, что она напоминает подвешенный на высоте аквариум.

Уровень технического прогресса, которого на сегодняшний день достигло человечество, позволяет оснастить кухни достаточно необычным образом. Помочь в этом может специализированный магазин «Ziperone», услугами которого и воспользовались в Сиднее.

Известно, что такой необычный дизайн обусловлен не только желанием удивить пассажиров аэропорта и посетителей ресторана, данный проект решает основную задачу – максимального экономии пространства. Архитекторы сообщили, что расположить кухню стандартным образом просто не было возможности.

Посетители уже оценили по достоинству такой дизайн и назвали его «кухней в небе» или «парящей кухней».