В Сети рассказали условия получения Абрамовичем визы Великобритании

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Как сообщили местные информационные агентства, миллиардеру возможно придётся отчитываться о своих доходах и доказать, что его состояние было получено легально.

В сообщениях в СМИ в Сети указывается, что власти Великобритании изучают подачу инвестиционной визы Абрамовичем, также самого миллиардера как человека, который подал подобную заявку впервые.

Также стали известны возможные условия получения этой британской визы Абрамовичем. Дело в том, что он должен будет доказать законность своего состояния и рассказать, как заработал деньги. До этого его могут и не впустить в страну.

Кроме Абрамовича в Великобритании начались проблемы и у других людей с иностранным капиталом. Всё это связано с тем, что начиная с 1 мая в Великобритании парламент принял поправку к закону. Она обязывает власти Британских Виргинских и Каймановых островов выдать имена владельцев офшоров. До настоящего момента никаких имён людей, которые хранят свои активы на указанной территории, известно не было.