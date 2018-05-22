Меган Маркл и Принц Гарри вернулись домой после свадебного путешествия

Сегодня, 08:40

Королевскую пару сфотографировали журналисты в автомобиле, который вёз их в Кенсингтонский дворец. Одеты они были в обычную одежду, хотя новоиспечённая супруга была с той же причёской и даже с теми же серьгами, что и на свадьбе.

Меган Маркл и Принц Гарри были одеты в обычную casual-одежду. Также молодожёны решили скрыть свою персону стандартными чёрными очками.

В момент, когда журналисты заметили автомобиль с королевской семьёй, они возвращались домой после свадебного отдыха и путешествия. Сейчас же, видимо, они уже вернулись в Кенсингтонский дворец.