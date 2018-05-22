В Беларуси выразили недовольство флагом ЛГБТ над посольством Великобритании

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На постсоветском пространстве Беларусь, как и Россия, старается сохранять и защищать традиционные ценности, не поддерживая некоторые европейские тренды полной толерантности. Именно поэтому, в Минске может разразиться гей-скандал на международном уровне.

В Беларуси выразили недовольство флагом ЛГБТ-сообщества, появившимся на прошлой неделе над посольством Великобритании в Минске. Внешнеполитическое ведомство страны выразило официальное сожаление, что чуждые белорусскому народу ценности, открыто пропагандируются представителями иностранных государств. По словам минских высокопоставленных дипломатов, этот шаг британской стороны можно расценить как вмешательство в дела суверенного государства.

В МИД Беларуси заявили, что день 17 мая, который с недавних пор в Европе празднуется как праздник всех представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, не является таковым для большинства населения страны, а значит, вывешенный над британским посольством радужный флаг, грубо нарушает традиционные представления о христианских ценностях, присущих белорусскому народу. Также в заявлении МИД говорится о недопустимости подобных демаршей в будущем.