Сегодня, 08:18

Крупнейшая за последние 30 лет авиакатастрофа произошла 18 мая и унесла жизни уже 111 человек. О смерти от полученных травм, в больнице имени Каликсто Гарсии в столице Кубы, чудом спасенной 23-летней Греттель Ландров сообщили в Национальной службе новостей со ссылкой на медиков.

Сегодня умерла одна из трех выживших пассажирок при крушении Boeing 737 на Кубе. Причиной смерти стали множественные ранения и повреждения внутренних органов, которые 23-летняя девушка получила при падении Boeing 737 на Кубе. Эту авиакатастрофу власти назвали крупнейшей за последние 30 лет. Трагедия произошла 18 мая под Гаваной, унеся жизни уже 111 человек. Есть шанс сохранить жизни еще двум чудом выжившим людям.

Их состояние критичное, но все возможное специалисты делают для их существования. Причины крушения Boeing 737 не сообщаются точно, поскольку данные с самолета (черные ящики) будут проанализированы, после чего огласят официальную версию падения самолета на Кубе.