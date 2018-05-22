В Сети появились первые официальные фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

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Автором снимков был фотограф Алекси Любомирски, который запечатлел королевскую семью в Виндзорском замке.

В сети опубликованы первые официальные снимки со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Фото разместили в Twitter на странице Кенсингтонского дворца. В общий доступ были выложены три изображения. Все они были сделаны фотографом Алекси Любомирски в Виндзорском замке. На первом фото позируют королева Елизавета II с супругом, принц Чарльз с женой, а также сыновьями Уильямом и Гарри, внуками Джорджем и Шарлотой, Кейт Миддлтон, невеста Меган Маркл и её мать Дория Рэгланд. На втором снимке молодожёны изображены вместе с детьми, а на третьем лишь вдвоём. За короткий промежуток времени публикация собрала десятки тысяч лайков и репостов. Пользователи не перестают высказывать слова восхищения и размещают под фотографиями массу лестных комментариев.

Ранее мы писали, что свадьбу принца Гарри и Меган Маркл было видно из космоса. В сети появились спутниковые снимки, на которых можно рассмотреть толпу поклонников, которая окружила место церемонии бракосочетания. Как известно, прямую трансляцию с места событий смотрели миллионы людей по всему миру.