Китай может отменить все ограничения по рождаемости

Сегодня, 17:19

Трудоспособных граждан становится все меньше, поэтому власти Китая позволят рожать больше детей.

Ожидается, что подобное решение будет принято уже в конце этого года. В крайнем случае – в начале 2019-го.

Ранее Китай ввёл ограничения по рождаемости. На законодательном уровне был закреплён принцип, что в одной семье может быть один ребёнок. В 2015 году это требование было несколько ослаблено. Ограничения по рождаемости в Китае выросло на одну семью до двух детей.

Сейчас население Китая составляет 1,43 млрд жителей. Китай создал специальный комитет, занимающийся планированием рождаемости. Согласно данным его специалистов, к 2030 году численность китайцев вырастет до 1,45 млрд.

В России проблема с рождаемостью также является актуальной. Население РФ стареет и его необходимо омолаживать. Этим озаботился и Дмитрий Медведев. Он потребовал принятия законов, направленных на преодоление демографического спада.

В частности, это может быть субсидирование государством ипотеки свыше 6%, если семья произвела на свет второго или третьего ребёнка. Помимо того, программа маткапитала продлена в своём действии до конца 2021 года.